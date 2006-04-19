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    Нобель Арустамян: «К Головину есть серьезный интерес «Наполи». ЦСКА рассчитывает выручить минимум 16 млн евро»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Нобель Арустамян Александр Головин Футбол

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику ЦСКА Александру Головину со стороны «Наполи».

    «К Головину есть довольно серьезный интерес «Наполи». Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с ”Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА.

    Главная проблема «Наполи», обсуждавшаяся на встрече, – то, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Головина в «Наполи».

    Но сам факт того, что работа уже ведется, есть встречи агентов и руководства ”Наполи”, подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра.

    Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше – это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра», – сказал Арустамян.

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