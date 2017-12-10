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    The Sun: «Челси» хочет купить Головина в январе за 15 млн фунтов

    Теги ЦСКА Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в зимнее межсезонье может стать игроком «Челси».

    Лондонцы готовы отдать за хавбека сборной России 15 миллионов фунтов. Англичане опасаются, что после ЧМ-2018 спрос на футболиста возрастет и платить придется больше.

    Возможен вариант, при котором «Челси» купит Головина зимой, но он доиграет сезон в ЦСКА на правах аренды.

    Подробную статистику 21-летнего Головина смотрите здесь.

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