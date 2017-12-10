The Sun: «Челси» хочет купить Головина в январе за 15 млн фунтов
Полузащитник ЦСКА Александр Головин в зимнее межсезонье может стать игроком «Челси».
Лондонцы готовы отдать за хавбека сборной России 15 миллионов фунтов. Англичане опасаются, что после ЧМ-2018 спрос на футболиста возрастет и платить придется больше.
Возможен вариант, при котором «Челси» купит Головина зимой, но он доиграет сезон в ЦСКА на правах аренды.
Подробную статистику 21-летнего Головина смотрите здесь.
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