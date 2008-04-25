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    До старта ЧМ-2018 осталось 50 дней

    Теги болельщики ЧМ-2018 Футбол

    Чемпионат мира по футболу стартует в России через 50 дней.

    Россия впервые примет турнир, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Матч открытия (Россия – Саудовская Аравия) и финал пройдут в Москве – в «Лужниках». 

    Талисманом 21-го мирового первенства будет волк по кличке «Забивака».

    В октябре 2017 года расходы РФ на подготовку к ЧМ-2018 выросли до 678,06 миллиарда рублей.

    Сейчас идет заключительный этап продаж билетов на матчи мирового первенства. Распределено более 1,7 миллиона билетов. Больше других их купили россияне и американцы, англичане – в топ-10.

    Билеты на чемпионат мира еще можно купить. Но уже в реальном времени

    ЧМ-2018: где кто играет?

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