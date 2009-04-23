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    ФОМ: 90% жителей России уверены, что на ЧМ-2018 будет обеспечен необходимый уровень безопасности

    Теги болельщики ЧМ-2018 стадионы Футбол

    Абсолютное большинство россиян уверены, что Россия обеспечит безопасность спортсменов и болельщиков на ЧМ-2018, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    90% опрошенных на вопрос социологов «Сможет или не сможет Россия обеспечить необходимый уровень безопасности спортсменам и болельщикам на время проведения чемпионата мира?» дали позитивный ответ.

    Ответ «нет» дали 5% опрошенных, еще столько же затруднились с ответом. 

    Опрос проводился 14-15 апреля среди 1,5 тысяч человек в 104 населенных пунктах 54 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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