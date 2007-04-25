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    В 4 из 23 случаев команды проходили дальше в еврокубках, проиграв 2:5 в первом матче

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Футбол

    «Ливерпуль» разгромил «Рому» на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:2).

    Такой результат в плей-офф в истории еврокубковых турниров был зафиксирован 23 раза. Лишь четырежды команды после победы 5:2 дома вылетали по итогу ответной игры.

    Домашних побед 5:0 в первом матче в двухраундовом противостоянии в еврокубках было зафиксировано 132, причем во всех случаях дальше шел победитель первой игры.

    «Рома» по ходу матча уступала со счетом 0:5, но затем сумела провести две голевые атаки.

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