В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостях «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В другой паре итальянская «Рома» дома обыграла «Барселону» со счетом 3:0. Теперь «красные» и римляне сыграют в полуфинале Лиги чемпионов!

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