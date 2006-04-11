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    «Рома» и «Ливерпуль» — в полуфинале Лиги чемпионов! Самое время скачать приложения клубов

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Мохамед Салах мобильные приложения Все разделы Футбол Лига чемпионов Англия Италия

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостях «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В другой паре итальянская «Рома» дома обыграла «Барселону» со счетом 3:0. Теперь «красные» и римляне сыграют в полуфинале Лиги чемпионов!

    Подробности прошедших встреч, интервью героев матчей, блоги болельщиков, а также жеребьевка полуфинала турнира — в клубных приложениях «Ромы» и «Ливерпуля» от Sports.ru

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    Скачайте, пока бывший или нынешний клуб Салаха не выиграл Лигу чемпионов!

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