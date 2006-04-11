В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостях «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В другой паре итальянская «Рома» дома обыграла «Барселону» со счетом 3:0. Теперь «красные» и римляне сыграют в полуфинале Лиги чемпионов!
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