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    «Ливерпуль» – первый за 23 года клуб, забивший 5 голов в матче 1/2 финала ЛЧ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:2).

    В последний раз футболисту удавалось набрать 4 очка по системе «гол+пас» в полуфинале ЛЧ в 2013 году.

    Тогда это сделал экс-форвард «Боруссии» Роберт Левандовски, оформивший покер в ворота «Реала» (4:1). Дортмундцев тогда тренировал Юрген Клопп, ныне возглавляющий «Ливерпуль».

    Также «Ливерпуль» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, три игрока которого забили в рамках одного розыгрыша как минимум 8 мячей – помимо Салаха это сделали Садьо Мане и Роберто Фирмино.

    Это первый случай с сезона-1994/95, когда в полуфинале Лиги чемпионов одна команда забила пять мячей другой. Тогда «Аякс» разгромил «Баварию» (5:2). Больше это не удавалось никому.

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