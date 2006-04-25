«Ливерпуль» – первый за 23 года клуб, забивший 5 голов в матче 1/2 финала ЛЧ

Полузащитник Мохамед Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:2).

В последний раз футболисту удавалось набрать 4 очка по системе «гол+пас» в полуфинале ЛЧ в 2013 году.

Тогда это сделал экс-форвард «Боруссии» Роберт Левандовски, оформивший покер в ворота (4:1). Дортмундцев тогда тренировал Юрген Клопп, ныне возглавляющий «Ливерпуль».

Также «Ливерпуль» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, три игрока которого забили в рамках одного розыгрыша как минимум 8 мячей – помимо Салаха это сделали Садьо Мане и .

Это первый случай с сезона-1994/95, когда в полуфинале Лиги чемпионов одна команда забила пять мячей другой. Тогда разгромил «Баварию» (5:2). Больше это не удавалось никому.