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    Газидис хочет назначить тренером «Арсенала» Артету

    Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал отставки Луис Энрике Иван Газидис Рауль Санллехи Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско Футбол

    В руководстве «Арсенала» нет единого мнения по поводу преемника Арсена Венгера, который по окончании сезона покинет пост главного тренера лондонского клуба.

    Исполнительный директор «канониров» Иван Газидис склоняется к варианту с бывшим капитаном команды Микелем Артетой. Испанец – ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи отдает предпочтение Луису Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне».

    Шеф-скаут лондонцев Свен Мислинтат выступает за назначение Юлиана Нагельсманна («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).

    Новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 млн фунтов

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