Газидис хочет назначить тренером «Арсенала» Артету

В руководстве «Арсенала» нет единого мнения по поводу преемника Арсена Венгера, который по окончании сезона покинет пост главного тренера лондонского клуба.
Исполнительный директор «канониров» Иван Газидис склоняется к варианту с бывшим капитаном команды Микелем Артетой. Испанец – ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи отдает предпочтение Луису Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне».
Шеф-скаут лондонцев Свен Мислинтат выступает за назначение Юлиана Нагельсманна («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).
Новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 млн фунтов