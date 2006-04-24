Газидис хочет назначить тренером «Арсенала» Артету

В руководстве нет единого мнения по поводу преемника Арсена Венгера, который по окончании сезона покинет пост главного тренера лондонского клуба.

Исполнительный директор «канониров» Иван Газидис склоняется к варианту с бывшим капитаном команды Микелем Артетой. Испанец – ассистент Пепа Гвардиолы в .

Спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи отдает предпочтение , с которым вместе работал в «Барселоне».

Шеф-скаут лондонцев Свен Мислинтат выступает за назначение («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).

Новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 млн фунтов