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    Новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 млн фунтов

    Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Футбол

    Руководство «Арсенала» по окончании сезона выделит на приобретение новых игроков около 50 миллионов фунтов.

    Такой суммой будет располагать новый главный тренер лондонского клуба после ухода Арсена Венгера. Но она может увеличиться за счет продажи ненужных футболистов.

    Во время двух последних трансферных окон «Арсенал» купил нападающих Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга, потратив более 100 млн.

    Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают кандидатуры тренеров Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардима, Юлиана Нагельсманна и Йоахима Лева.

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