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    Венгер может возглавить «Боруссию» Д, сборную Японии или занять пост в Китае

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Арсен Венгер Сборная Японии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал Петер Штегер Антеру Энрике Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, по окончании сезона покидающий клуб после 22 лет, продолжит работать.

    68-летний французский специалист сейчас имеет четыре варианта продолжения карьеры, сообщает Téléfoot.

    Правительство Китая может доверить Венгеру развитие футбола в стране, дав ему полный карт-бланш.

    В Азии у Венгера есть еще одна опция пост тренера сборной Японии. Венгер уже работал в этой стране, тренируя «Нагоя Грампус» (1995-1996).

    Не исключено, что Венгер сменит Петера Штегера в дортмундской «Боруссии». Француз свободно говорит по-немецки.

    Кроме того, как уже сообщалось, Венгер может занять должность в структуре «ПСЖ», но спортивным директором команды останется Антеру Энрике.

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