Венгер может возглавить «Боруссию» Д, сборную Японии или занять пост в Китае

Главный тренер Арсен Венгер, по окончании сезона покидающий клуб после 22 лет, продолжит работать.

68-летний французский специалист сейчас имеет четыре варианта продолжения карьеры, сообщает Téléfoot.

Правительство Китая может доверить Венгеру развитие футбола в стране, дав ему полный карт-бланш.

В Азии у Венгера есть еще одна опция пост тренера сборной Японии. Венгер уже работал в этой стране, тренируя «Нагоя Грампус» (1995-1996).

Не исключено, что Венгер сменит Петера Штегера в дортмундской . Француз свободно говорит по-немецки.

Кроме того, как уже сообщалось, Венгер может занять должность в структуре , но спортивным директором команды останется Антеру Энрике.

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