Венгер может возглавить сборную, «Монако», «Эвертон» или стать директором

Главный тренер Арсен Венгер, по окончании сезона покидающий свой пост, не намерен завершать карьеру.

68-летний французский специалист открыт для работы со сборной. Например, он интересовался работой в сборной Англии после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года.

Кроме того, он может занять пост директора. Сообщалось о его возможном устройстве в «ПСЖ».

Возможен вариант, при котором Венгер вернется в , если клуб покинет Леонарду Жардим.

Есть вероятность, что француз продолжит работу в Англии, если уволит Сэма Эллардайса.

Владелец клуба Фарад Мошири, владевший акциями и являющийся партнером совладельца лондонцев Алишера Усманова, остается поклонником Венгера.

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