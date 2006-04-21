Венгер может возглавить сборную, «Монако», «Эвертон» или стать директором

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, по окончании сезона покидающий свой пост, не намерен завершать карьеру.
68-летний французский специалист открыт для работы со сборной. Например, он интересовался работой в сборной Англии после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года.
Кроме того, он может занять пост директора. Сообщалось о его возможном устройстве в «ПСЖ».
Возможен вариант, при котором Венгер вернется в «Монако», если клуб покинет Леонарду Жардим.
Есть вероятность, что француз продолжит работу в Англии, если «Эвертон» уволит Сэма Эллардайса.
Владелец клуба Фарад Мошири, владевший акциями «Арсенала» и являющийся партнером совладельца лондонцев Алишера Усманова, остается поклонником Венгера.
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