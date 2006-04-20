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    Владелец «Тосно»: «Клуб – абсолютно дотационное предприятие. В ближайшее время мы его кому-нибудь передадим»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Тосно кризис Футбол

    Максим Левченко, совладелец компании Fort Group, которой принадлежит «Тосно», поделился мнением о будущем клуба.

    «Компания Fort Group сейчас действительно имеет ограничения, которые не дают ей возможности продолжать финансирование команды.

    Вопросы лучше задавать губернатору Ленинградской области. Вчерашняя победа – это во многом его заслуга. Именно он сейчас занимается командой, делает большой вклад в ее успехи. Поэтому лучше его спрашивать.

    Не имеет никакого значения, кто является владельцем команды. Ведь на самом деле это абсолютно дотационное предприятие. Важно то, кто выделяет средства на содержание команды, а владеть может кто угодно.

    Но, конечно, команду мы, скорее всего, кому-нибудь передадим в ближайшее время», – сказал Левченко.

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