Владелец «Тосно»: «Клуб – абсолютно дотационное предприятие. В ближайшее время мы его кому-нибудь передадим»

Максим Левченко, совладелец компании Fort Group, которой принадлежит , поделился мнением о будущем клуба.

«Компания Fort Group сейчас действительно имеет ограничения, которые не дают ей возможности продолжать финансирование команды.

Вопросы лучше задавать губернатору Ленинградской области. Вчерашняя победа – это во многом его заслуга. Именно он сейчас занимается командой, делает большой вклад в ее успехи. Поэтому лучше его спрашивать.

Не имеет никакого значения, кто является владельцем команды. Ведь на самом деле это абсолютно дотационное предприятие. Важно то, кто выделяет средства на содержание команды, а владеть может кто угодно.

Но, конечно, команду мы, скорее всего, кому-нибудь передадим в ближайшее время», – сказал Левченко.