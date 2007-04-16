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    Лукас Васкес: «Восьмой подряд выход «Реала» в 1/2 финала ЛЧ вызывает у людей зависть»

    Теги Реал Мадрид Лига чемпионов Лукас Васкес

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал критику в адрес команды на фоне пенальти, назначенного в ворота «Ювентуса» в ответном матче (1:3) 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Людей задевает то, что мы вышли в полуфинал в восьмой раз подряд. Это вызывает у них зависть, и нам нужно научиться с этим жить. Многие радуются нашим неудачам.

    Пенальти был чистый. Люди обращают слишком пристальное внимание на то, что уже произошло. Причем этот 11-метровый больше обсуждают в Испании, чем в Италии.

    «Бавария» – один из сильнейших клубов Европы. Это будет фантастическое противостояние. За мюнхенцев играет Хамес, мой друг, но я надеюсь, что он не выйдет в финал», – сказал Васкес.

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