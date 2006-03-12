Александр Григорян: «Мне ничего не стоит уехать, но в отличие от тех, кто вносит деструктив, мне не наплевать, останется ли «Луч» в ФНЛ»

Главный тренер «Луча-Энергии» поделился впечатлениями от работы с командой.

– То, что фанаты «Луча» по ходу матча с скандировали в ваш адрес нецензурную брань, резало слух? После гола вы даже вышли на поле, чтобы их утихомирить.

– Я отвечу статистикой: за последние 12 лет «Луч» добился максимальных результатов именно при мне в 2014 году. Мне все равно до мнения людей, которым я не мил только потому, что перешел в Хабаровск, или потому, что им не нравится моя рожа.

Я профессиональный тренер. То, что они оказывают негативное влияние на команду – это да. Я это понял, когда они запели свою песенку. К 15-й минуте мы владели инициативой, но потом увидел, что на действиях футболистов отражается происходящее.

Сколько ж надо иметь мозгов, чтобы петь «Луч, мы навсегда с тобой» и параллельно произносить такие вещи в сторону тренера?! Чистейшей воды лицемерие. Или идиотизм.

Если ты на самом деле болеешь за свою команду, то понимаешь, что в ней уважают тренера. Это так называемый 8-й сектор. Но есть и другие трибуны – от них я слышал совершенно другое.

– И что же делать с 8-м сектором?

– За мной не заржавеет. Если вопрос стоит так остро, мне ничего не стоит собрать чемодан и уехать. Но в отличие от тех, кто вносит деструктив, мне, поверьте, не наплевать, останется ли «Луч» в .

Для них самое важное – чтобы не было Григоряна. А для меня – сохранить место в дивизионе. Если же цель общая, то давайте консолидируем усилия! Рубиловка-то идет серьезная.

Вот вы, профессиональный журналист, долго занимающийся и общающийся с руководителями клубов, скажите – кто хочет вылетать?

– Никто. Даже «Факел» живет надеждой: у него дома еще семь матчей против конкурентов.

– То-то и оно. Все заинтересованы на уровне губернаторов, у всех достаточно прочная финансовая ситуация, все укрепились.

– Какова, кстати, финансовая ситуация в «Луче»?

– Она медленно, но уверенно выправляется. Вы представляете, что такое 300 миллионов долгов? Мы недавно познакомились с Русланом Викторовичем Кондратовым. Если бы он не взял клуб, «Луча» уже не было бы.

Руководители сделали немыслимое, погасив долги и открыв нам заявку. Хотя, конечно, тот коллапс, который был в клубе 2,5 года, невозможно сразу преодолеть. Мягко выражаясь, живем затянув пояса. Но главное, что нам дали возможность выжить.

– На встрече с болельщиками, которую посетил врио губернатора Приморского края, вы сказали: не переживайте, мы останемся. Откуда такая уверенность?

– Из личной практики. Я в таких переделках уже бывал и задачи решал.

– Пусть «Луч» и победил, условия, в которых проходила игра с , да и вообще весь тур, для футбола, согласитесь, неприемлемы.

– Я постоянно и жестко поднимаю эту тему – с таким футболом пора заканчивать! Меня спрашивают: а что ты предлагаешь? Предлагаю не издеваться над футболом, футболистами и болельщиками.

Хотя по ходу матча с «Оренбургом» благодаря 8-му сектору, повысившему мою мобильность до предела, накалившему ее до ста киловатт, я решил рискнуть. Дал команде установку играть в развитие, несмотря на то что мяч дробил.

Игроков раскрепощает, когда тренер берет ответственность на себя, – сказал Григорян.