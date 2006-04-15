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    Жозе Моуринью: «Не говорите «Ман Сити», что они выиграли титул, потому что «МЮ» не победил. Это несправедливо»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Вест Бромвич

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 34-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (0:1) прокомментировал победу «Ман Сити» в чемпионате Англии.

    Об игре

    «Мы были мастерами по части усложнения, все было сложно для нас. Мы не хотели и не играли просто.

    Все было очень медленно – финт, поворот, разворот. Не было скорости, плавности в игре. Мы не заслуживали поражения, мы дали сопернику возможность выиграть матч».

    О радости команды после победы в дерби

    «Я выиграл 8 чемпионских титулов и не был на седьмом небе от радости из-за победы над «Манчестер Сити». Я видел, что многие были на седьмом небе от счастья.

    Вы могли заметить разницу в отношении игроков к сегодняшнему матчу и тому, что был неделю назад. Мы заслуживали наказания, но такое поражение – слишком».

    О титуле «Ман Сити»

    «Я выиграл титулы, и я был бы не доволен, если бы кто-то сказал, что я выиграл титул из-за того, что кто-то проиграл матч.

    «Манчестер Сити» стал чемпионом, потому что набрал больше очков, чем кто-либо еще. Не говорите «Ман Сити», что они выиграли титул, потому что «Манчестер Юнайтед» не победил. Это несправедливо по отношению к ним».

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