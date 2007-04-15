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    Гвардиола в 7-й раз выиграл чемпионат за 9 сезонов тренерской карьеры

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона примера Испания фото Пеп Гвардиола

    Пеп Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

    47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры.

    Гвардиола до этого трижды был чемпионом с «Барселоной» и трижды с «Баварией». Всего он выиграл 23 трофея.

    Только в сезоне-2011/12 он стал вторым в Испании, а в сезоне-2016/17 – третьим в Англии.

    Выше Гвардиолы за последние девять сезонов в одном с ним чемпионате финишировали только Жозе Моуринью с «Реалом», а также Антонио Конте с «Челси» и Маурисио Почеттино с «Тоттенхэмом».

    Гвардиола снова стал чемпионом. На этот раз с «Манчестер Сити»

    Фото: Sky Sports Statto

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