Гвардиола в 7-й раз выиграл чемпионат за 9 сезонов тренерской карьеры

Пеп Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры.
Гвардиола до этого трижды был чемпионом с «Барселоной» и трижды с «Баварией». Всего он выиграл 23 трофея.
Только в сезоне-2011/12 он стал вторым в Испании, а в сезоне-2016/17 – третьим в Англии.
Выше Гвардиолы за последние девять сезонов в одном с ним чемпионате финишировали только Жозе Моуринью с «Реалом», а также Антонио Конте с «Челси» и Маурисио Почеттино с «Тоттенхэмом».
Гвардиола снова стал чемпионом. На этот раз с «Манчестер Сити»
Фото: Sky Sports Statto