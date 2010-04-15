Пеп Гвардиола: «Стать чемпионом в Англии сложнее, чем в Испании и Германии»

Главный тренер Пеп Гвардиола, ранее работавший с «Барселоной» и «Баварией», ответил на вопрос о том, какой чемпионат сложнее выиграть – примеру, бундеслигу или премьер-лигу.

«Выиграть премьер-лигу сложнее. Спортивная составляющая, погодные условия, количество матчей – это сложный турнир.

Поэтому чемпионство, завоеванное в таком стиле, а это, надеюсь, случится в следующее воскресенье, останется в наших сердцах до конца жизней.

Это пока одно из моих лучших достижений. Но точно не скажу, потому что я беру титулы в каждой лиге, а первое чемпионство в любой стране важно.

Когда я впервые сделал «Барселону» чемпионом, это было воплощение мечты. Победить «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов тоже было прекрасно, особенно с учетом того, в каком стиле мы играли.

Но момент, когда мы станем чемпионами премьер-лиги, конечно, будет одним из самых замечательных и наиболее важных», – сказал каталонец.