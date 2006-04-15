Массимо Каррера: «Пока есть математические шансы, будем бороться за чемпионство»

Главный тренер Массимо Каррера ответил на вопросы после поражения от (1:2) в 26-м туре премьер-лиги.

– Зачем выпускали Пашалича?

– Хотел поменять игру. Плюс не забывайте, что через три дня у нас снова матч.

– Почему «Спартак» второй тайм провел слабее, чем первый? После перерыва у «Урала» было намного больше моментов.

– Думаю, во втором они создали больше моментов, потому что мы стремились отыграться, рисковали. Только поэтому.

– Показалось, что очень мало били по воротам, хотя гол пришел именно после удара из-за пределов штрафной.

– Хотел бы поаплодировать «Уралу», они хорошо оборонялись. А те моменты, что у нас были, мы не смогли реализовать. Старались взломать их оборону навесами и комбинациями, но соперник сыграл хорошо.

– – чемпион?

– Пока есть математические шансы, будем бороться.

– Все ли в порядке с Зе Луишем?

– Да, все хорошо.

– Довольны игрой Глушакова и ?

– Вся команда очень много ошибалась. Было много неправильных передач.

– Настрой «Спартака» соответствовал борьбе за чемпионство?

– В этой игре мы не вышли с правильной злостью на поле, – сказал итальянец.

Кажется, с чемпионством все ясно