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    Массимо Каррера: «Пока есть математические шансы, будем бороться за чемпионство»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Урал Денис Глушаков Зе Луиш Фернандо Массимо Каррера Марио Пашалич

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы после поражения от «Урала» (1:2) в 26-м туре премьер-лиги.

    – Зачем выпускали Пашалича?

    – Хотел поменять игру. Плюс не забывайте, что через три дня у нас снова матч.

    – Почему «Спартак» второй тайм провел слабее, чем первый? После перерыва у «Урала» было намного больше моментов.

    – Думаю, во втором они создали больше моментов, потому что мы стремились отыграться, рисковали. Только поэтому.

    – Показалось, что очень мало били по воротам, хотя гол пришел именно после удара из-за пределов штрафной.

    – Хотел бы поаплодировать «Уралу», они хорошо оборонялись. А те моменты, что у нас были, мы не смогли реализовать. Старались взломать их оборону навесами и комбинациями, но соперник сыграл хорошо.

    – «Локомотив» – чемпион?

    – Пока есть математические шансы, будем бороться.

    – Все ли в порядке с Зе Луишем?

    – Да, все хорошо.

    – Довольны игрой Глушакова и Фернандо?

    – Вся команда очень много ошибалась. Было много неправильных передач.

    – Настрой «Спартака» соответствовал борьбе за чемпионство?

    – В этой игре мы не вышли с правильной злостью на поле, – сказал итальянец.

    Кажется, с чемпионством все ясно

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