Массимо Каррера: «Пока есть математические шансы, будем бороться за чемпионство»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы после поражения от «Урала» (1:2) в 26-м туре премьер-лиги.
– Зачем выпускали Пашалича?
– Хотел поменять игру. Плюс не забывайте, что через три дня у нас снова матч.
– Почему «Спартак» второй тайм провел слабее, чем первый? После перерыва у «Урала» было намного больше моментов.
– Думаю, во втором они создали больше моментов, потому что мы стремились отыграться, рисковали. Только поэтому.
– Показалось, что очень мало били по воротам, хотя гол пришел именно после удара из-за пределов штрафной.
– Хотел бы поаплодировать «Уралу», они хорошо оборонялись. А те моменты, что у нас были, мы не смогли реализовать. Старались взломать их оборону навесами и комбинациями, но соперник сыграл хорошо.
– «Локомотив» – чемпион?
– Пока есть математические шансы, будем бороться.
– Все ли в порядке с Зе Луишем?
– Да, все хорошо.
– Довольны игрой Глушакова и Фернандо?
– Вся команда очень много ошибалась. Было много неправильных передач.
– Настрой «Спартака» соответствовал борьбе за чемпионство?
– В этой игре мы не вышли с правильной злостью на поле, – сказал итальянец.