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    Арсен Венгер: «Головин – очень интересный игрок. Сегодня он снова сыграл превосходно»

    Теги ЦСКА Арсен Венгер премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал Виктор Гончаренко Генрих Мхитарян Александр Головин

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ничьей с ЦСКА (2:2) в ответном четвертьфинале Лиги Европы (первая игра – 4:1) оценил игру полузащитника россиян Александра Головина.

    – Сегодня нам было трудно вернуться в игру, однако мы это сделали. В еврокубках сейчас все команды близки по уровню.

    После матча поздравил Виктора Гончаренко с достаточно хорошей игрой, мы не ожидали такого быстрого темпа, и я пожелал ему удачи. 

    – Сможет ли Мхитарян сыграть в финале, если вы туда попадаете?

    – Не беспокойтесь, он скоро поправится, у нас очень хороший медицинский штаб.

    – С каким клубом вы не хотели бы встретиться в следующем раунде?

    – «Атлетико» очень силен. К тому же я француз и никому не хотел бы пожелать играть с «Марселем».

    – Понравился ли вам Головин? Ходят слухи, что вы им интересуетесь.

    – Головин – очень хороший, интересный игрок. Сегодня он снова сыграл превосходно, – сказал Венгер.

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