Арсен Венгер: «Головин – очень интересный игрок. Сегодня он снова сыграл превосходно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ничьей с ЦСКА (2:2) в ответном четвертьфинале (первая игра – 4:1) оценил игру полузащитника россиян .

– Сегодня нам было трудно вернуться в игру, однако мы это сделали. В еврокубках сейчас все команды близки по уровню.

После матча поздравил Виктора Гончаренко с достаточно хорошей игрой, мы не ожидали такого быстрого темпа, и я пожелал ему удачи.

– Сможет ли Мхитарян сыграть в финале, если вы туда попадаете?

– Не беспокойтесь, он скоро поправится, у нас очень хороший медицинский штаб.

– С каким клубом вы не хотели бы встретиться в следующем раунде?

– «Атлетико» очень силен. К тому же я француз и никому не хотел бы пожелать играть с «Марселем».

– Понравился ли вам Головин? Ходят слухи, что вы им интересуетесь.

– Головин – очень хороший, интересный игрок. Сегодня он снова сыграл превосходно, – сказал Венгер.