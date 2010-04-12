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    Дель Пьеро о словах Буффона в адрес судьи: «Думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Алессандро Дель Пьеро Реал Мадрид Лига чемпионов Майкл Оливер

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на критику арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал»«Ювентус» (1:3) Майкла Оливера Джанлуиджи Буффоном.

    «Когда Буффон говорил об арбитре...Мне было тяжело его понять, если честно.

    Я не понимаю, почему мы должны обращать внимание на первый матч, это футбол, ты анализируешь момент, приятен он тебе или нет – не важно.

    Я думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре», – цитирует Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

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