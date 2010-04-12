Дель Пьеро о словах Буффона в адрес судьи: «Думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на критику арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов – (1:3) Майкла Оливера Джанлуиджи Буффоном.

«Когда Буффон говорил об арбитре...Мне было тяжело его понять, если честно.

Я не понимаю, почему мы должны обращать внимание на первый матч, это футбол, ты анализируешь момент, приятен он тебе или нет – не важно.

Я думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре», – цитирует Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

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