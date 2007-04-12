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    Криштиану Роналду: «Не понимаю протестов «Ювентуса». Если б не было пенальти, там был бы гол»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов судьи Майкл Оливер Лукас Васкес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3 по сумме двух матчей).

    «Я не понимаю, почему они протестуют. На Лукасе сфолили сзади, не случись там пенальти, был бы гол.

    Пульс в тот момент повысился, но я успокоился. Понимал, что это решающий момент.

    Нам пришлось помучаться сегодня, но это поможет нам и станет уроком. В футболе никогда ничего не решено, нужно биться до конца.

    «Реал» мог забить больше, но хорошо действовали Буффон и «Ювентус», – сказал Роналду.

    Главным арбитром матча был Майкл Оливер.

    Пенальти, который убил «Ювентус». Все по делу?

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