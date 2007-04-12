Криштиану Роналду: «Не понимаю протестов «Ювентуса». Если б не было пенальти, там был бы гол»

Нападающий Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3 по сумме двух матчей).

«Я не понимаю, почему они протестуют. На Лукасе сфолили сзади, не случись там пенальти, был бы гол.

Пульс в тот момент повысился, но я успокоился. Понимал, что это решающий момент.

Нам пришлось помучаться сегодня, но это поможет нам и станет уроком. В футболе никогда ничего не решено, нужно биться до конца.

«Реал» мог забить больше, но хорошо действовали Буффон и , – сказал Роналду.

Главным арбитром матча был Майкл Оливер.

Пенальти, который убил «Ювентус». Все по делу?