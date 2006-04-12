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    Рамос может быть дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ. Он досматривал игру с «Юве» из подтрибунного тоннеля

    Теги Ювентус Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА дисквалификации

    Защитник «Реала» Серхио Рамос может пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации.

    Испанец был дисквалифицирован на ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Реал» – «Ювентус» (1:3) и наблюдал за игрой с трибун.

    Однако во время последних минут матча Рамос спустился в подтрибунные помещения, а затем направился в тоннель, из которого выходят игроки.

    Оттуда испанец поддерживал свою команду в концовке матча. Это запрещено правилами УЕФА.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией», «Ливерпулем» или «Ромой».

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