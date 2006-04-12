Рамос может быть дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ. Он досматривал игру с «Юве» из подтрибунного тоннеля

Защитник Серхио Рамос может пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации.

Испанец был дисквалифицирован на ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Реал» – (1:3) и наблюдал за игрой с трибун.

Однако во время последних минут матча Рамос спустился в подтрибунные помещения, а затем направился в тоннель, из которого выходят игроки.

Оттуда испанец поддерживал свою команду в концовке матча. Это запрещено правилами .

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией», или «Ромой».