Сторонники ИГИЛ угрожают Путину атаками во время ЧМ-2018

Сторонники исламистской террористической группировка ИГИЛ (запрещена на территории РФ) опубликовали плакаты с угрозами атак во время в России.

Плакаты впервые появились в телеграме и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в твиттере, занимающиеся мониторингом терроризма.

Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина и связаны с действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.

На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Ранее сторонники террористов также опубликовали плакаты с угрозами футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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