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    Сторонники ИГИЛ угрожают Путину атаками во время ЧМ-2018

    Теги происшествия Владимир Путин фото ЧМ-2018 политика Футбол Россия ЧМ-2018

    Сторонники исламистской террористической группировка ИГИЛ (запрещена на территории РФ) опубликовали плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018 в России.

    Плакаты впервые появились в телеграме и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в твиттере, занимающиеся мониторингом терроризма.

    Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина и связаны с действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.

    На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

    Ранее сторонники террористов также опубликовали плакаты с угрозами футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

    Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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