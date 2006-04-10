Виктор Гончаренко: «У ЦСКА было много ошибок с тренерской стороны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения от (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

– Думаю, если говорить о забитых мячах, то это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то, наверное, счет соответствует тому, что было.

Думаю, что и с тренерской стороны было много ошибок – по схеме, по тому, как играть, по заменам в том числе.

Но нас можно понять, потому что какую-то ротацию мы должны проводить, при этом сохраняя боеспособный состав.

В первом тайме «Динамо» было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и того, что не хотели проигрывать, стали лучше играть.

– Ошиблись ли, сыграв в четыре защитника?

– Понятно, что надо рисковать, кого-то разгружать. Может быть, и не стоило, но не так много защитников у нас было на эту игру.

Самое главное, что надо было дать отдохнуть полузащитникам и нападающим, чтобы подойти к следующим играм.

Казалось, что сможем развернуть игру. Казалось, вот-вот забьем второй гол. Но это все только казалось, а остроты как таковой было мало», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».