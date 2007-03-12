Гулиев после игры с «Зенитом»: «В раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев высказался после ничьей с (0:0) в матче РФПЛ.

– На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было входить в такую игру?

– Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.

– Со стороны игра показалось жесткой.

– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

– «Зенит» удивил тебя чем-нибудь?

– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

– Удовлетворен результатом?

– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.

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