Сергей Паршивлюк: «Разочарован ничьей с «Зенитом»»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (0:0).

«Недоволен результатом встречи. Почему? Потому что мы не смогли забить. У «Зенита» был лишь один шанс за весь матч, когда они после розыгрыша стандарта попали в перекладину.

А у нас было несколько выходов один на один и непонятный пенальти. Поэтому сегодня разочарования больше, чем удовлетворения.

В этой игре никто не хотел проигрывать, поэтому было много борьбы. К тому же на таком поле легко было поскользнуться и упасть.

Мы вообще не думаем о стыковых играх, сейчас нет мысли о них. Будем готовиться к матчу с «Арсеналом», – отметил Паршивлюк.