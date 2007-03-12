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    Сергей Паршивлюк: «Разочарован ничьей с «Зенитом»»

    Теги Зенит Ростов Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (0:0).

    «Недоволен результатом встречи. Почему? Потому что мы не смогли забить. У «Зенита» был лишь один шанс за весь матч, когда они после розыгрыша стандарта попали в перекладину.

    А у нас было несколько выходов один на один и непонятный пенальти. Поэтому сегодня разочарования больше, чем удовлетворения. 

    В этой игре никто не хотел проигрывать, поэтому было много борьбы. К тому же на таком поле легко было поскользнуться и упасть.

    Мы вообще не думаем о стыковых играх, сейчас нет мысли о них. Будем готовиться к матчу с «Арсеналом», – отметил Паршивлюк.

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