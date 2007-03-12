Технический директор РФС: «Рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера сборной России (U-17). Есть и другие кандидаты»

Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков возглавить юношескую сборную России (U-17).
– Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной. Есть и другие кандидаты.
– Но Кержакова тоже рассматриваете?
– Да.
– Кто еще претендует на этот пост?
– Пока не хотелось бы об этом говорить.
– Когда будет принято решение?
– 15 марта состоится заседание Технического комитета РФС. Там должны принять окончательное решение, – сказал Лексаков.