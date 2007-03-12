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    Технический директор РФС: «Рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера сборной России (U-17). Есть и другие кандидаты»

    Теги сборная России U-17 Александр Кержаков РФС Андрей Лексаков

    Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков возглавить юношескую сборную России (U-17).

    – Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной. Есть и другие кандидаты.

    – Но Кержакова тоже рассматриваете?

    – Да.

    – Кто еще претендует на этот пост?

    – Пока не хотелось бы об этом говорить.

    – Когда будет принято решение?

    – 15 марта состоится заседание Технического комитета РФС. Там должны принять окончательное решение, – сказал Лексаков.

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