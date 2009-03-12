Грэм Сунесс: «Игра «МЮ» не радует глаз, но они победили «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал поражение команды от (1:2) в матче АПЛ.

«Ливерпуль» владел мячом 68% времени на «Олд Траффорд», но проиграл. Думаю, это свидетельствует о том, что в футбол можно играть и по-другому. «МЮ» играет вертикально, далее следует сброс, молодой правый защитник спит, выключаясь из игры – и великолепное завершение со стороны Рэшфорда.

Я раздосадован, но в то же время изрядно восхищен игрой «МЮ». Радует ли их игра глаз? Нет, не радует. Публика на «Олд Траффорд» привыкла к тому, что «МЮ» контролирует мяч и все время задает тон игре. Но они выиграли, и за это им следует отдать должное», – сказал Сунесс.