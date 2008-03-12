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    Жозе Моуринью: «Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу над «Ливерпулем»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об исходе матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

    «Можно разделить таймы: первый – за «МЮ», второй – за «Ливерпулем». Но наш тайм был с голами и опасными моментами.

    После перерыва, по-моему, – у людей в студии может быть другое мнение – «Ливерпуль» контролировал игру с мячом, а «МЮ» – без мяча.

    Мы все время контролировали ситуацию, даже на стандартах, угловых, в опасных моментах. Так что мы заслужили победу.

    Когда играешь против «Ливерпуля» и действуешь плохо, имея мяч, у тебя могут быть проблемы. Во втором тайме у нас не было таких намерений (играть без мяча), не могу сказать, что таков был план.

    «Ливерпуль» прижал нас к воротам, но мы все контролировали. Мы провели совершенный матч, выдав два разных тайма.

    Мне все равно, если люди думают, что мы не заслужили победу. Я немного устал. У нас матч во вторник, и мне все равно, что говорят люди. Мои парни счастливы, и я тоже», – сказал Моуринью.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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