Юрген Клопп: «Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтелд» (1:2).

«Мы должны лучше защищаться в таких ситуациях (которые привели к голам). Конечно, всегда можно проиграть Лукаку в воздухе или уступить ему в борьбе, но у нас в обороне было свободное пространство, его нужно перекрывать.

Два пропущенных мяча сделали эту игру непростой для нас. У нас было два хороших момента в первом тайме, мы могли бы лучше завершить их.

Мы не забили до перерыва, а во втором тайме искали свою игру. Это действительно трудно делать в матчах с такими командами, как «МЮ».

Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане. В таких ситуациях нужно верное решение.

Все сводится к результату, а мы проиграли», – сказал Клопп.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча. Игру обслуживал арбитр Крэйг Поусон.