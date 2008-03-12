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    Юрген Клопп: «Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Маруан Феллайни Ромелу Лукаку Крэйг Поусон Садьо Мане

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтелд» (1:2).

    «Мы должны лучше защищаться в таких ситуациях (которые привели к голам). Конечно, всегда можно проиграть Лукаку в воздухе или уступить ему в борьбе, но у нас в обороне было свободное пространство, его нужно перекрывать.

    Два пропущенных мяча сделали эту игру непростой для нас. У нас было два хороших момента в первом тайме, мы могли бы лучше завершить их.

    Мы не забили до перерыва, а во втором тайме искали свою игру. Это действительно трудно делать в матчах с такими командами, как «МЮ».

    Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане. В таких ситуациях нужно верное решение.

    Все сводится к результату, а мы проиграли», – сказал Клопп.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча. Игру обслуживал арбитр Крэйг Поусон.

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