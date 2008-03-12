Каррагер об игре Ловрена в матче с «МЮ»: «Нужно включать мозги»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена в матче АПЛ с (1:2).

В обоих эпизодах с пропущенными голами хорват проиграл верховую дуэль форварду манкунианцев , ассистировавшему Маркусу Рэшфорду.

«Гордость Ловрена взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее. С тем, кто мощнее тебя, не нужно вести борьбу (Каррагер имеет в виду, что Ловрен должен был передать опеку Лукаку ван Дейку – прим. Sports.ru).

Я не был силен в игре головой и говорил Хююпя: «Меняемся, бери этого». Нужно включать мозги. Лукаку – это же машина, исполин, поэтому гордость нужно засунуть подальше!

Но Ловрен вновь проигрывает борьбу, над ним издеваются. Просто признай, что он сильнее. Включи мозги!» – сказал Каррагер.