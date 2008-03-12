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    Каррагер об игре Ловрена в матче с «МЮ»: «Нужно включать мозги»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Деян Ловрен Ромелу Лукаку Виргил ван Дейк

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    В обоих эпизодах с пропущенными голами хорват проиграл верховую дуэль форварду манкунианцев Ромелу Лукаку, ассистировавшему Маркусу Рэшфорду.

    «Гордость Ловрена взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее. С тем, кто мощнее тебя, не нужно вести борьбу (Каррагер имеет в виду, что Ловрен должен был передать опеку Лукаку ван Дейку – прим. Sports.ru).

    Я не был силен в игре головой и говорил Хююпя: «Меняемся, бери этого». Нужно включать мозги. Лукаку – это же машина, исполин, поэтому гордость нужно засунуть подальше!

    Но Ловрен вновь проигрывает борьбу, над ним издеваются. Просто признай, что он сильнее. Включи мозги!» – сказал Каррагер.

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