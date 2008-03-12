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    Деян Ловрен: «Возможно, ничья будет хорошим результатом для «МЮ», но не для нас»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Деян Ловрен Ромелу Лукаку Садьо Мане Мохамед Салах

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».

    – Возможно, они не в лучшей форме, но они продолжают выигрывать матчи в уродливом стиле. Имеют значение только очки. В прошлый раз, когда «Манчестер Юнайтед» приехал на «Энфилд», они очень глубоко оборонялись. Посмотрим, как будет сейчас. 

    – Будут ли они играть так же?

    – Я думаю, да. Им нужны очки. Возможно, ничья будет хорошим результатом для них, но не для нас. Мы никогда не играем на ничью. Мы сыграем так же, как и всегда, в атакующий футбол. Давайте насладимся этим.

    Знаете, у Моуринью всегда есть собственный план. Сконцентрироваться на своей игре – наша работа. Будем играть с надеждой на победу. 

    – Что вы ждете от противостояния с Лукаку? В прошлый раз у вас была стычка.

    – Все закончено. Это уже другой матч. Он топовый нападающий. Мы можем говорить что угодно, но он много забивает.

    Мне нравится играть против лучших нападающих. Самый большой вызов – играть против Салаха и Мане на тренировках.

    Лукаку точно один из лучших нападающих премьер-лиги. Думаю, нас ждет борьба – если у «МЮ» будет мяч, конечно, – сказал Ловрен.

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