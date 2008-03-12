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    Зинедин Зидан: «Роналду из другой галактики»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Гарет Бэйл Лука Модрич Эйбар Иско

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 28-го тура примеры против «Эйбара» (2:1).

    «Роналду из другой галактики. Он знает, что будет забивать, он особенный и уникальный.

    Статистика Криштиану говорит сама за себя. Он всегда сохраняет позитивный настрой. Если он забил два гола, то хочет забить третий. Он очень хорош.

    Иско и Бэйл хорошо проявили себя, но им пришлось непросто, как и другим игрокам. У нас были трудности из-за того, что мы не очень хорошо контролировали мяч. Но они носились, боролись, проявили характер, как и их партнеры.

    Модрич провел хороший матч, и мы рады. Лука – ключевой игрок для «Реала».

    Эта победа оставляет особое послевкусие. «Эйбар» был лучше. У них всегда непросто играть. Знали, что нам придется пострадать.

    В чемпионате все возможно до самого конца. Если на что-то отвлекаешься, приходится платить. Нам нужно продолжать в том же духе. Если мы хотим чего-то добиться, нужно выигрывать каждый матч», – сказал Зидан.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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