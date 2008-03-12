Зинедин Зидан: «Роналду из другой галактики»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 28-го тура примеры против (2:1).

«Роналду из другой галактики. Он знает, что будет забивать, он особенный и уникальный.

Статистика Криштиану говорит сама за себя. Он всегда сохраняет позитивный настрой. Если он забил два гола, то хочет забить третий. Он очень хорош.

и Бэйл хорошо проявили себя, но им пришлось непросто, как и другим игрокам. У нас были трудности из-за того, что мы не очень хорошо контролировали мяч. Но они носились, боролись, проявили характер, как и их партнеры.

Модрич провел хороший матч, и мы рады. Лука – ключевой игрок для .

Эта победа оставляет особое послевкусие. был лучше. У них всегда непросто играть. Знали, что нам придется пострадать.

В чемпионате все возможно до самого конца. Если на что-то отвлекаешься, приходится платить. Нам нужно продолжать в том же духе. Если мы хотим чего-то добиться, нужно выигрывать каждый матч», – сказал Зидан.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.