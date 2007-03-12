«Реал» обыграл «Эйбар» (2:1) благодаря дублю Роналду

В 28-м туре примеры «Реал» на выезде разобрался с «Эйбаром» (2:1).
Дубль в матче оформил форвард Криштиану Роналду.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
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Эйбар –
Дмитрович, Капа, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте (Диоп, 85), Дани Гарсия, Леон, Жордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 28), Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Бензема, 71), Иско (Васкес, 71), Роналду, Бэйл.