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    «Реал» обыграл «Эйбар» (2:1) благодаря дублю Роналду

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Эйбар

    В 28-м туре примеры «Реал» на выезде разобрался с «Эйбаром» (2:1).

    Дубль в матче оформил форвард Криштиану Роналду.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Эйбар – Реал Мадрид 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 34 Роналду, 1:1 – 50 Рамис, 1:2 – 84 Роналду.
    ЭйбарДмитрович, Капа, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте (Диоп, 85), Дани Гарсия, Леон, Жордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан (Начо, 28), Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Бензема, 71), Иско (Васкес, 71), Роналду, Бэйл.
    Предупреждения:
    Бэйл (30), Рамис (45).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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