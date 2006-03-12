Неманья Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против Диего Косты»

Защитник Неманья Пейчинович сравнил игру нападающих «Атлетико», которому москвичи проиграли 0:3, с нападающими в чемпионате России.

– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?

– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же как и .

– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?

– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?

– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против , Промеса и Смолова тяжелее.

– Вы серьезно?

– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего , – сказал Пейчинович.