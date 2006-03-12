Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Неманья Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против Диего Косты»

    Теги Спартак Локомотив Федор Смолов Луис Адриано премьер-лига Россия Атлетико Неманья Пейчинович Диего Коста Зе Луиш Куинси Промес

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович сравнил игру нападающих «Атлетико», которому москвичи проиграли 0:3, с нападающими в чемпионате России.

    – Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами? 

    – Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же как и Диего Косте.

    – Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал? 

    – Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

    – Сколько раз с ним столкнулись в борьбе? 

    – Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.

    – Вы серьезно? 

    – Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты, – сказал Пейчинович.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться