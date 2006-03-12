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    Алексей Попов: «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»?»

    Теги Амкар Алексей Попов премьер-лига Россия РФС судьи Арсенал Тула Михаил Вилков

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о судействе в матче 22-го тура против тульского «Арсенала» (0:2).

    Арбитр матча Михаил Вилков допустил несколько значительных ошибок и получил низкий балл за свою работу.

    «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»? Ну, это, конечно, вторично… Первично — значит, знала сторона «зла», что будет расправа над «Амкаром», но ведь есть и сторона «добра», и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все все заранее знают, нет?

    Я о том, что нет у «Амкара» защитников на «небе»? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает «Амкар», что всем в Москве по**й на нас?

    Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд «Амкара», считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится», – сказал Попов.

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