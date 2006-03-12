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    Джейми Каррагер: «Реакция Кьеллини после подката в своей штрафной заставила меня подскочить и зааплодировать телевизору»

    Теги Джейми Каррагер Ювентус Джорджо Кьеллини сборная Англии Лига чемпионов Тоттенхэм ЧМ-2018

    Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер после матча «Тоттенхэм» – «Ювентус» (1:2) высоко отозвался об игре защитника туринского клуба Джорджо Кьеллини.

    «Где же английский Кьеллини? Может ли кто-то из команды Саутгейта провести 20 минут на таком же уровне, как это сделал Кьеллини? Да никого и рядом нет. И это беспокоит перед ЧМ-2018. Сможет ли кто-то в сборной Англии стать лидером и помочь удержать победный счет?

    Что бы ни произошло в этом розыгрыше ЛЧ, реакция Кьеллини после подката, которым он прервал прострел Сона, будет одним из главных образов турнира. Это заставило меня подскочить и зааплодировать телевизору. А потом еще и празднование Кьеллини с Буффоном. Я обожаю это!

    Дибала, может, и забил победный гол, но я уверен, что все в раздевалке благодарили Кьеллини. Его игра позволила мне осознать, по чему я больше всего скучаю после завершения карьеры. Уверен, что он сладко спал после той игры, которую он показал в последние 20 минут.

    Когда матч заканчивался, я сказал сыну: «Просто последи за Кьеллини. Посмотри, что он вытворяет», – написал Каррагер.

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