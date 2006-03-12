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    Максим Канунников: «Переход в хабаровский СКА был непростым решением»

    Теги премьер-лига Россия СКА Хабаровск Ринат Билялетдинов Максим Канунников

    Новичок хабаровского СКА Максим Канунников объяснил свой переход в дальневосточный клуб.

    Ранее Канунников расторг контракт с «Рубином».

    – Все нормально. Хотя, пришлось сразу перестраиваться на местное время, что было не так легко. С тренировочным процессом и требованиями Рината Билялетдинова я знаком, ребята тоже приняли меня хорошо, поэтому никаких проблем не было.

    – Как погода? Холода не пугают?

    – Не особо, я ведь и сам с Урала. Хотя, в первый день с непривычки было холодновато, даже пальцы отмерзли на тренировке. Ну а сейчас и здесь потеплело, да и во всей России примерно одинаковая погода. Поэтому ничего страшного, привыкнем.

    – Повлияла ли на переход совместная работа с Ринатом Билялетдиновым в Казани?

    – Да, мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

    – Что для вас означает переезд в Хабаровск?

    – Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако, сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь конечно не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум.

    – Станислав Черчесов вызывал вас в сборную, вы играли на Кубке Конфедераций. Ставите ли вы перед собой цель попасть на чемпионат мира?

    – Безусловно. У каждого кандидата в сборную России еще осталось время, чтобы доказать свое превосходство над остальными претендентами. Конечно, я тоже буду стараться и сделаю все возможное, чтобы попасть в сборную.

    – В воскресенье игра со «Спартаком». Готовы ли вы выйти на поле и что можете сказать о сопернике?

    – Физически полностью готов, ведь я прошел три полноценных сбора. Возможно, тяжеловато будет в плане игровых взаимодействий с партнерами, ведь с командой я пока нахожусь только несколько дней. Но надеюсь, что эту проблему нам удастся преодолеть. Что касается соперника, то «Спартак» есть «Спартак» и нашей команде предстоит тяжелейшая игра, но я уверен, что свои шансы у нас будут, – сказал Канунников.

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