Максим Канунников: «Переход в хабаровский СКА был непростым решением»

Новичок хабаровского СКА Максим Канунников объяснил свой переход в дальневосточный клуб.

Ранее Канунников расторг контракт с «Рубином».

– Все нормально. Хотя, пришлось сразу перестраиваться на местное время, что было не так легко. С тренировочным процессом и требованиями Рината Билялетдинова я знаком, ребята тоже приняли меня хорошо, поэтому никаких проблем не было.

– Как погода? Холода не пугают?

– Не особо, я ведь и сам с Урала. Хотя, в первый день с непривычки было холодновато, даже пальцы отмерзли на тренировке. Ну а сейчас и здесь потеплело, да и во всей России примерно одинаковая погода. Поэтому ничего страшного, привыкнем.

– Повлияла ли на переход совместная работа с Ринатом Билялетдиновым в Казани?

– Да, мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

– Что для вас означает переезд в Хабаровск?

– Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако, сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь конечно не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум.

– Станислав Черчесов вызывал вас в сборную, вы играли на Кубке Конфедераций. Ставите ли вы перед собой цель попасть на чемпионат мира?

– Безусловно. У каждого кандидата в сборную России еще осталось время, чтобы доказать свое превосходство над остальными претендентами. Конечно, я тоже буду стараться и сделаю все возможное, чтобы попасть в сборную.

– В воскресенье игра со «Спартаком». Готовы ли вы выйти на поле и что можете сказать о сопернике?

– Физически полностью готов, ведь я прошел три полноценных сбора. Возможно, тяжеловато будет в плане игровых взаимодействий с партнерами, ведь с командой я пока нахожусь только несколько дней. Но надеюсь, что эту проблему нам удастся преодолеть. Что касается соперника, то «Спартак» есть «Спартак» и нашей команде предстоит тяжелейшая игра, но я уверен, что свои шансы у нас будут, – сказал Канунников.