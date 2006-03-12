Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Арриго Сакки: «Отношение «ПСЖ» к игре с «Реалом» было разочаровывающим»

    Теги ПСЖ Лига чемпионов Неймар Арриго Сакки

    Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением об игре «ПСЖ» в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Их отношение к игре было разочаровывающим. Я ждал гораздо больше агрессивности и интенсивности в их действиях. Я не знаю, что случилось у них в головах.

    Я всегда считал Эмери очень хорошим тренером, поэтому остается один вопрос: слушают ли его игроки? Это как сценарий для фильма. Если сценарий плохой, хорошие актеры не могут реализовать себя и сделать хорошее кино.

    Команда должна следовать за своим тренером. У них нет богатой европейской истории, поэтому им нужно четко сформулировать свои идеи, если они хотят побеждать.

    Кроме того, я не могу назвать проект удачным, когда ты тратишь столько, сколько они потратили на Неймара. Нужна хорошая организация, чтобы прогрессировать», – сказал Сакки.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться