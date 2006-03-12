Арриго Сакки: «Отношение «ПСЖ» к игре с «Реалом» было разочаровывающим»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением об игре «ПСЖ» в противостоянии с в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Их отношение к игре было разочаровывающим. Я ждал гораздо больше агрессивности и интенсивности в их действиях. Я не знаю, что случилось у них в головах.

Я всегда считал Эмери очень хорошим тренером, поэтому остается один вопрос: слушают ли его игроки? Это как сценарий для фильма. Если сценарий плохой, хорошие актеры не могут реализовать себя и сделать хорошее кино.

Команда должна следовать за своим тренером. У них нет богатой европейской истории, поэтому им нужно четко сформулировать свои идеи, если они хотят побеждать.

Кроме того, я не могу назвать проект удачным, когда ты тратишь столько, сколько они потратили на . Нужна хорошая организация, чтобы прогрессировать», – сказал Сакки.