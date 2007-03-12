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    Денис Клюев: «В «Витессе» Слуцкому должно быть проще, чем в «Халле»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс Халл Денис Клюев Д2 Англия

    Бывший полузащитник «Фейенорда» Денис Клюев, возглавляющий ныне «Казанку», поделился мнением о вероятном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса» по окончании сезона.

    «У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя.

    В «Витессе», думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение. Слуцкому, конечно, надо работать. В «Халле» у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в «Витессе» состав постабильнее, там должно быть попроще.

    Будем надеяться, что у него все получится», – сказал Клюев.

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