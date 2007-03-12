Денис Клюев: «В «Витессе» Слуцкому должно быть проще, чем в «Халле»

Бывший полузащитник «Фейенорда» Денис Клюев, возглавляющий ныне «Казанку», поделился мнением о вероятном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера по окончании сезона.

«У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя.

В «Витессе», думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение. Слуцкому, конечно, надо работать. В у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в «Витессе» состав постабильнее, там должно быть попроще.

Будем надеяться, что у него все получится», – сказал Клюев.