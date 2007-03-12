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    Давид Луиз не планирует покидать «Челси» в случае ухода Конте

    Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте

    Защитник «Челси» Давид Луиз, выбывший на месяц из-за травмы, не собирается менять клуб в случае ухода Антонио Конте с поста главного тренера лондонцев.

    В ноябре Луиз потерял твердое место в стартовом составе из-за конкуренции с Андреасом Кристенсеном. Бразилец полагает, что при новом главном тренере у него будет больше шансов выходить на поле.

    В январе защитника связывали с возможным переходом в «Барселону».

    Ранее сообщалось, что по окончании сезона Конте, скорее всего, покинет «Челси». Агенты итальянцы уже ведут переговоры с «ПСЖ».

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