Давид Луиз не планирует покидать «Челси» в случае ухода Конте

Защитник Давид Луиз, выбывший на месяц из-за травмы, не собирается менять клуб в случае ухода с поста главного тренера лондонцев.

В ноябре Луиз потерял твердое место в стартовом составе из-за конкуренции с Андреасом Кристенсеном. Бразилец полагает, что при новом главном тренере у него будет больше шансов выходить на поле.

В январе защитника связывали с возможным переходом в «Барселону».

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Конте, скорее всего, покинет «Челси». Агенты итальянцы уже ведут переговоры с «ПСЖ».