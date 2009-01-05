«Барселона» отказалась от покупки Давида Луиза

Защитника Давида Луиза не будет в «Барселоне».

Каталонский клуб отказался от идеи с приобретением бразильца в качестве замены .

В «Барселоне» посчитали, что уровень Луиза недостаточно высок для игры на решающих стадиях Лиги чемпионов, а его зарплата слишком высока для игрока, который бы не проходил в основной состав.

Луиз после конфликта с главным тренером «Челси» не получает игровой практики. В последний раз он выходил на поле в конце ноября в матче с «Карабахом» и после этого лишь один раз попал в заявку на матч АПЛ.