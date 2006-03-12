«ПСЖ» начал переговоры с представителями Конте, сам тренер открыт для перехода

«ПСЖ» заинтересован в приглашении главного тренера Антонио Конте.

48-летний специалист может покинуть лондонский клуб по завершении сезона из-за разногласий с руководством.

Руководство парижан уже контактировало с братом Конте Джанлукой по поводу возможного назначения, а его агент Федерико Пасторелло во вторник приезжал в Париж, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Équipe.

По данным издания, сам тренер в приватной беседе дал понять, что открыт для перехода. В ему готовы предложить более высокую зарплату, чем Федерация футбола Италии, которая хочет видеть его во главе национальной команды.

Тем не менее, в руководстве парижан есть определенные споры по поводу того, подходит ли Конте клубу. Отмечается, что нрав Конте может привести к конфликту с .