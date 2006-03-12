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    «ПСЖ» начал переговоры с представителями Конте, сам тренер открыт для перехода

    Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Антонио Конте Неймар Федерация футбола Италии

    «ПСЖ» заинтересован в приглашении главного тренера «Челси» Антонио Конте.

    48-летний специалист может покинуть лондонский клуб по завершении сезона из-за разногласий с руководством.

    Руководство парижан уже контактировало с братом Конте Джанлукой по поводу возможного назначения, а его агент Федерико Пасторелло во вторник приезжал в Париж, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Équipe.

    По данным издания, сам тренер в приватной беседе дал понять, что открыт для перехода. В «ПСЖ» ему готовы предложить более высокую зарплату, чем Федерация футбола Италии, которая хочет видеть его во главе национальной команды.

    Тем не менее, в руководстве парижан есть определенные споры по поводу того, подходит ли Конте клубу. Отмечается, что нрав Конте может привести к конфликту с Неймаром.

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