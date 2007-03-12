Божович о нереализованных пенальти Дзюбы и Кангва: «И Марадона промахивался»

Главный тренер тульского Миодраг Божович высказался после матча РФПЛ с «Амкаром» (2:0), в котором игроки команды и Эванс Кангва не забили 11-метровые.

– 3 пенальти в сезоне, 3 исполнителя, 0 голов. Что происходит?

– И Марадона промахивался. Нужна концентрация во время исполнения удара. Для этого нужно, чтобы человек был спокоен.

– В начале сезона Манчини поставил перед Дзюбой определенную отметку по количеству голов. Вы что-то подобное не делали?

– Ничего такого не было. Могу сказать, что на его счету гол и две голевые передачи. Сегодня здорово играл, на сто процентов уверен, что он нам поможет до конца чемпионата.

– Какие задачи у команды на остаток сезона?

– Стоит задача попасть в десятку. Аппетит растет во время еды, если появится возможность, то попытаемся зацепиться за что-то большее, например, за шестое место, – сказал Божович.