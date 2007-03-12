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    Божович о нереализованных пенальти Дзюбы и Кангва: «И Марадона промахивался»

    Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Эванс Кангва

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался после матча РФПЛ с «Амкаром» (2:0), в котором игроки команды Артем Дзюба и Эванс Кангва не забили 11-метровые.

    – 3 пенальти в сезоне, 3 исполнителя, 0 голов. Что происходит?

    – И Марадона промахивался. Нужна концентрация во время исполнения удара. Для этого нужно, чтобы человек был спокоен.

    – В начале сезона Манчини поставил перед Дзюбой определенную отметку по количеству голов. Вы что-то подобное не делали?

    – Ничего такого не было. Могу сказать, что на его счету гол и две голевые передачи. Сегодня здорово играл, на сто процентов уверен, что он нам поможет до конца чемпионата.

    – Какие задачи у команды на остаток сезона?

    – Стоит задача попасть в десятку. Аппетит растет во время еды, если появится возможность, то попытаемся зацепиться за что-то большее, например, за шестое место, – сказал Божович.

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