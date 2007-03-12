Дзюба о голе «Ахмату»: «Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило, чтобы остановили игру»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба отреагировал на критику в адрес команды за гол в ворота «Ахмата» в матче 21-го тура РФПЛ (1:0).
– Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что «Ахмат» обвинил вас в нечестной игре?
– Это не совсем так. Чтобы вы понимали, они (футболисты «Ахмата» – прим. Sports.ru) ударились между собой.
Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок «Арсенала», поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.
Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.
Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.
Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры, – сказал Дзюба.
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