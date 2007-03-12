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    Дзюба о голе «Ахмату»: «Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило, чтобы остановили игру»

    Теги Артем Дзюба Олег Иванов Кирилл Комбаров премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба отреагировал на критику в адрес команды за гол в ворота «Ахмата» в матче 21-го тура РФПЛ (1:0).

    – Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что «Ахмат» обвинил вас в нечестной игре?

    – Это не совсем так. Чтобы вы понимали, они (футболисты «Ахмата» – прим. Sports.ru) ударились между собой.

    Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок «Арсенала», поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.

    Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.

    Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

    Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры, – сказал Дзюба.

    Михаил Галактионов: «Почему игроки тульского «Арсенала» не соблюли принципы фэйр-плей, когда наш игрок не мог встать? Такое отношение недопустимо»

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