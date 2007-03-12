Дзюба о голе «Ахмату»: «Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило, чтобы остановили игру»

Нападающий тульского Артем Дзюба отреагировал на критику в адрес команды за гол в ворота «Ахмата» в матче 21-го тура (1:0).

– Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что обвинил вас в нечестной игре?

– Это не совсем так. Чтобы вы понимали, они (футболисты – прим. Sports.ru) ударились между собой.

Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок , поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.

сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.

Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры, – сказал Дзюба.

Михаил Галактионов: «Почему игроки тульского «Арсенала» не соблюли принципы фэйр-плей, когда наш игрок не мог встать? Такое отношение недопустимо»