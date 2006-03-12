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    Миодраг Божович: «Дзюба очень хорошо сыграл»

    Теги Амкар Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Миодраг Божович Михаил Вилков

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о победе над «Амкаром» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    – Насколько вы удовлетворены игрой своей команды?

    – Думаю, в первом тайме мы были лучше во всем, держали мяч под своим контролем. Во втором тайме был 15-минутный отрезок, когда «Амкар» нас поймал, они попали в перекладину, у них были хорошие моменты, но, думаю, заслуженно выиграли.

    – Вы сегодня были недовольны решениями судьи. Почему?

    – В игровых эпизодах, когда у нас были контратаки, они останавливали игру. Просто так.

    – Насколько вы довольны действиями Дзюбы?

    – Он очень хорошо сыграл, очень хорошо, – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

    Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

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