Миодраг Божович: «Дзюба очень хорошо сыграл»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о победе над (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

– Насколько вы удовлетворены игрой своей команды?

– Думаю, в первом тайме мы были лучше во всем, держали мяч под своим контролем. Во втором тайме был 15-минутный отрезок, когда нас поймал, они попали в перекладину, у них были хорошие моменты, но, думаю, заслуженно выиграли.

– Вы сегодня были недовольны решениями судьи. Почему?

– В игровых эпизодах, когда у нас были контратаки, они останавливали игру. Просто так.

– Насколько вы довольны действиями Дзюбы?

– Он очень хорошо сыграл, очень хорошо, – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Главным арбитром матча был Михаил Вилков.