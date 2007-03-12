Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Тренер «Фулхэма» Йоканович может возглавить «Челси»

    Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Славиша Йоканович Д2 Англия Луис Энрике

    Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович по окончании сезона может сменить в «Челси» Антонио Конте.

    Руководители «синих» рассматривают кандидатуру 49-летнего сербского специалиста, который в прошлом выступал за «Челси» (2000-2002).

    Фаворитом на замену Конте считается экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, но в клубе впечатлены работой Йокановича.

    Йоканович тренирует «Фулхэм» с декабря 2015 года. Команда, набрав 65 очков в 36 турах, сейчас занимает четвертое место в чемпионшипе.

    Серб ранее работал с «Партизаном», «Левски», «Эркулесом», «Уотфордом» и «Маккаби Тель-Авив».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться