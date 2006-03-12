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    Евсеев о том, что Дзюба провоцировал Белорукова: «Даже не могу сказать, кто был прав, когда они сцепились»

    Теги Амкар Артем Дзюба Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия судьи Вадим Евсеев Арсенал Тула

    И.о. главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) прокомментировал удаление защитника Дмитрия Белорукова.

    - Два пенальти в ваши ворота и два удаления – это нормально?

    – Я судейство не обсуждаю. Есть органы, которые принимают решение, они будут обсуждать.

    - Как вам обстановка на стадионе? Как поле?

    – Можно вопросы по игре?

    - Вы ожидали, что «Арсенал» будет играть по этой схеме? Готовились к ней?

    – Мы предполагали, что будет играть Дзюба и Джорджевич. Мы ожидали, что они будут играть с двумя форвардами, поскольку в прошлой игре получил травму их полузащитник.

    В Перми был мороз, нам было сложно моделировать игру соперника. Мы больше поддерживали форму, чем занимались тактикой. Но если вы заметили, мы поменяли схему по ходу матча. А во втором тайме снова перестроились.

    Пытались найти баланс между бороной и атакой. Что-то получалось что-то нет. Но мы знали, чего хотим и пытались противодействовать атаке соперника.

    - Вы рассчитываете на Оланаре? Как оценивает его форму?

    – Если он выходит третью игру в основе, значит, мы на него рассчитываем. У него была травма, но мы будем стараться, чтобы он набрал свои качества, которые позволят ему помочь команде. Но мы не только на него рассчитываем, шанс будет у всех.

    - Дзюба все время провоцировал Белорукова. И вот итог – он король, а вы остались без ведущего защитника. Не было возможности его как-то успокоить?

    – Мы же в футбол играем. Люди заведены, они не хотят проигрывать… Я даже не могу сказать, кто был прав, когда они сцепились. И Белоруков же не в том эпизоде красную получил, – сказал Евсеев.

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