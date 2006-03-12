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    Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» сыграли вничью

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 26-м туре бундеслиги «Майнц» проиграл «Шальке» (0:1), «Бавария» разгромила «Гамбург» (6:0), дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» (3:2).

    Чемпионат Германии

    26-й тур

    Штутгарт – РБ Лейпциг 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ШтутгартЦилер, Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа, Томми (Аколо, 76), Аскасибар (Каминьски, 85), Аого, Гентнер, Гинчек (Мангаля, 90), Гомес.
    РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Бернардо, Демме, Кейта, Забитцер, Лукман (Брума, 46), Поульсен (Форсберг, 64), Вернер (Огюстен, 77).
    Предупреждения:
    Клостерманн (52), Бернардо (70).
    Боруссия Д – Айнтрахт Ф 3:2 (1:0, 2:2)
    Дата проведения
    11 марта, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11, автогол Русс, 1:1 – 75 Йович, 2:1 – 77 Батшуайи, 2:2 – 90 Блум, 3:2 – 90 Батшуайи.
    Боруссия ДБюрки, Пишчек, Аканджи, Топрак, Шмельцер, Кастро, Дауд (Вайгль, 46), Пулишич, Ройс (Папастатопулос, 87), Филипп (Батшуайи, 62), Шюррле.
    Айнтрахт ФГрадецки, Русс, Абраам, Сальседо (Блум, 79), да Кошта, Хасебе, Боатенг, Чендлер, Вольф, Аллер (Йович, 67), Ребич (де Гузман, 46).
    Предупреждения:
    Русс (3), Дауд (27), Ребич (28), Аканджи (33), Сальседо (36), Бюрки (88).
    Вердер – Кельн
    Дата проведения
    12 марта, 22.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ганновер 96 – Аугсбург 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 17.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Грегорич, 1:1 – 37 Сане, 1:2 – 45 Качар, 1:3 – 83 Грегорич.
    Ганновер 96Чаунер, Зорг (Швеглер, 46), Сане, Тревизан (Караман, 84), Альборноз, Бебу, Антон, Фоссум, Клаус, Харник (Жонатас, 64), Фюллькруг.
    АугсбургХитц, Шмид (Янкер, 73), Качар, Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер (Кордова, 90), Рихтер (Хеллер, 71), Гу Чжа Чхоль, Каюби, Грегорич.
    Предупреждения:
    Бебу (43), Фюллькруг (52), Шмид (63), Хинтереггер (80).
    Герта – Фрайбург 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 17.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    ГертаЯрстейн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер (Дарида, 66), Лустенбергер, Вайзер, Лазаро, Калу (Дуда, 59), Ибишевич (Зельке, 59).
    ФрайбургШволов, Кюблер, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Хелер (Кат, 68), Абраши (Хефлер, 29), Кох, Хаберер, Петерсен, Кляйндинст (Кемпф, 90).
    Предупреждение:
    Майер (60).
    Хоффенхайм-1899 – Вольфсбург 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 марта, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Шульц, 2:0 – 77 Гнабри, 3:0 – 80, автогол Гилавоги.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер, Гриллич (Амири, 78), Кадержабек, Шульц, Рупп, Гайгер (Полянски, 43), Гнабри, Крамарич (Ут, 66).
    ВольфсбургКастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Реджбецай, Гилавоги, Базур, Дидави, Мехмеди, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42; Димата, 54).
    Предупреждения:
    Полянски (68), Брума (90).
    Бавария – Гамбург 6:0 (3:0, 3:0)
    Дата проведения
    10 марта, 17.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Рибери, 2:0 – 12 Левандовски, 3:0 – 19 Левандовски, 4:0 – 55 Роббен, 5:0 – 81 Рибери, 6:0 – 90, пенальти Левандовски.
    БаварияУльрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Роббен (Алькантара, 63), Мюллер, Видаль (Толиссо, 46; Руди, 65), Рибери, Левандовски.
    ГамбургМатения, Сакаи, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер (Яничич, 24), Юнг, Уолас (Карабуэ, 70), Дуглас Сантос, Хунт (Джатта, 87), Костич, Шипплок.
    Предупреждения:
    Видаль (4), ван Дронгелен (28), Дуглас Сантос (75).
    Байер – Боруссия М 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 20.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Аларио, 2:0 – 90 Брандт.
    БайерЛено, Бендер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 90), Баумгартлингер, Арангис, Фолланд, Хавертц (Кор, 85), Бэйли (Брандт, 69), Аларио.
    Боруссия МЗоммер, Янчке (Кюизанс, 71), Гинтер, Вестергор, Эльведи, Крамер, Закария (Дрмич, 79), Азар, Штиндль, Грифо, Бобадилья (Хофманн, 64).
    Предупреждения:
    Закария (61), Вестергор (69), Крамер (74).
    Майнц – Шальке-04 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    9 марта, 22.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 55 Калиджури.
    МайнцМюллер, Гбамен, Белль, Диалло, де Йонг (Муто, 65), Онисиво, Бросински, Сердар, Латца (Максим, 46), Уджа (Озтуналы, 81), Квайсон.
    Шальке-04Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Шопф (Горетцка, 46), Маккенни, Бенталеб, Калиджури, Ди Санто (Эмболо, 77), Бургшталлер, Пьяца (Коноплянка, 51).
    Предупреждения:
    Бенталеб (79), Гбамен (87), Ди Санто (87), Квайсон (89).

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    Статистика бундеслиги

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