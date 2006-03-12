Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» сыграли вничью

В 26-м туре бундеслиги «Майнц» проиграл «Шальке» (0:1), «Бавария» разгромила «Гамбург» (6:0), дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» (3:2).
Чемпионат Германии
26-й тур
- Дата проведения
- 11 марта, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Штутгарт –
Цилер, Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа, Томми (Аколо, 76), Аскасибар (Каминьски, 85), Аого, Гентнер, Гинчек (Мангаля, 90), Гомес.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Бернардо, Демме, Кейта, Забитцер, Лукман (Брума, 46), Поульсен (Форсберг, 64), Вернер (Огюстен, 77).
- Предупреждения:
- Клостерманн (52), Бернардо (70).
- Дата проведения
- 11 марта, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек, Аканджи, Топрак, Шмельцер, Кастро, Дауд (Вайгль, 46), Пулишич, Ройс (Папастатопулос, 87), Филипп (Батшуайи, 62), Шюррле.
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Русс, Абраам, Сальседо (Блум, 79), да Кошта, Хасебе, Боатенг, Чендлер, Вольф, Аллер (Йович, 67), Ребич (де Гузман, 46).
- Дата проведения
- 12 марта, 22.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 10 марта, 17.30, «АВД-Арена»
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Ганновер 96 –
Чаунер, Зорг (Швеглер, 46), Сане, Тревизан (Караман, 84), Альборноз, Бебу, Антон, Фоссум, Клаус, Харник (Жонатас, 64), Фюллькруг.
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Аугсбург –
Хитц, Шмид (Янкер, 73), Качар, Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер (Кордова, 90), Рихтер (Хеллер, 71), Гу Чжа Чхоль, Каюби, Грегорич.
- Предупреждения:
- Бебу (43), Фюллькруг (52), Шмид (63), Хинтереггер (80).
- Дата проведения
- 10 марта, 17.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Ярстейн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер (Дарида, 66), Лустенбергер, Вайзер, Лазаро, Калу (Дуда, 59), Ибишевич (Зельке, 59).
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Фрайбург –
Шволов, Кюблер, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Хелер (Кат, 68), Абраши (Хефлер, 29), Кох, Хаберер, Петерсен, Кляйндинст (Кемпф, 90).
- Предупреждение:
- Майер (60).
- Дата проведения
- 10 марта, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
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Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер, Гриллич (Амири, 78), Кадержабек, Шульц, Рупп, Гайгер (Полянски, 43), Гнабри, Крамарич (Ут, 66).
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Вольфсбург –
Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Реджбецай, Гилавоги, Базур, Дидави, Мехмеди, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42; Димата, 54).
- Дата проведения
- 10 марта, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 8 Рибери, 2:0 – 12 Левандовски, 3:0 – 19 Левандовски, 4:0 – 55 Роббен, 5:0 – 81 Рибери, 6:0 – 90, пенальти Левандовски.
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Бавария –
Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Роббен (Алькантара, 63), Мюллер, Видаль (Толиссо, 46; Руди, 65), Рибери, Левандовски.
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Гамбург –
Матения, Сакаи, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер (Яничич, 24), Юнг, Уолас (Карабуэ, 70), Дуглас Сантос, Хунт (Джатта, 87), Костич, Шипплок.
- Предупреждения:
- Видаль (4), ван Дронгелен (28), Дуглас Сантос (75).
- Дата проведения
- 10 марта, 20.30, «БайАрена»
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Байер –
Лено, Бендер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 90), Баумгартлингер, Арангис, Фолланд, Хавертц (Кор, 85), Бэйли (Брандт, 69), Аларио.
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Боруссия М –
Зоммер, Янчке (Кюизанс, 71), Гинтер, Вестергор, Эльведи, Крамер, Закария (Дрмич, 79), Азар, Штиндль, Грифо, Бобадилья (Хофманн, 64).
- Дата проведения
- 9 марта, 22.30, «Кофас-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 55 Калиджури.
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Майнц –
Мюллер, Гбамен, Белль, Диалло, де Йонг (Муто, 65), Онисиво, Бросински, Сердар, Латца (Максим, 46), Уджа (Озтуналы, 81), Квайсон.
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Шальке-04 –
Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Шопф (Горетцка, 46), Маккенни, Бенталеб, Калиджури, Ди Санто (Эмболо, 77), Бургшталлер, Пьяца (Коноплянка, 51).
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