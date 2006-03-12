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    «Арсенал» обыграл «Амкар» благодаря голам Дзюбы и Ткачева

    Теги Амкар премьер-лига Россия Арсенал Тула

    В стартовом матче 22-го тура премьер-лиги «Амкар» уступил тульскому «Арсеналу» (0:2).

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

    Амкар – Арсенал Тула 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    9 марта, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Дзюба, 0:2 – 83 Ткачев.
    АмкарХомич, Белоруков, Сиваков, Занев, Милькович, Гащенков, Эззатоллахи (Огуде, 74), Идову, Браун Форбс (Бодул, 61), Рязанцев (Мельников, 80), Оланаре.
    Арсенал ТулаЛевашов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава (Альварес, 5), Чаушич, Ткачев, Джорджевич (Берхамов, 78), Горбатенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.
    Предупреждения:
    Кангва (58), Белоруков (67), Дзюба (67).
    Удаления:
    Огуде (76), Белоруков (80).

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