«Арсенал» обыграл «Амкар» благодаря голам Дзюбы и Ткачева

В стартовом матче 22-го тура премьер-лиги «Амкар» уступил тульскому «Арсеналу» (0:2).
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 9 марта, 14.00, «Нефтяник»
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Амкар –
Хомич, Белоруков, Сиваков, Занев, Милькович, Гащенков, Эззатоллахи (Огуде, 74), Идову, Браун Форбс (Бодул, 61), Рязанцев (Мельников, 80), Оланаре.
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Арсенал Тула –
Левашов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава (Альварес, 5), Чаушич, Ткачев, Джорджевич (Берхамов, 78), Горбатенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.
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